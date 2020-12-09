Улан-Удэ, , 13:11 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 10 декабря местами ожидаются снегопады различной интенсивности, а также усиление северо-западного ветра до 15−19 метров в секунду.

11 декабря ожидается снижение температурного фона на 10−15 градусов. В результате, по данным Бурятского гидрометцентра, ночная температура местами будет достигать 32−37 градусов мороза.

В связи с этим спасатели призвали соблюдать меры безопасности, быть внимательными с детьми и пожилыми людьми.

«В такую погоду водителям рекомендуется воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния», — добавили в управлении.