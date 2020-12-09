Петрозаводск, , 14:26 — REGNUM Петрозаводск и Северное Приладожье в новогодние и рождественские праздники соединят с помощью рельсового автобуса РА-3 — «Орлан». Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Горный парк «Рускеала» ИА REGNUM

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Рельсовые автобусы «Орлан» № 932/931 будут курсировать по маршруту Петрозаводск — горный парк «Рускеала» — Сортавала со 2 по 9 января. Пассажиров будут возить двухвагонными составами, в каждом из которых более 130 мест.

«Отправляясь из Петрозаводска в 05:50, «Орлан» будет прибывать в Сортавалу в 11:54. Из Сортавалы он будет отправляться в 17:20 и прибывать в Петрозаводск в 23:56», — отметил в «РЖД».

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк «Рускеала», Кааламо, Хелюля.

Отметим, что оформить проездные документы на рельсовые автобусы «Орлан» Петрозаводск — горный парк «Рускеала» — Сортавала можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билета — 600 рублей. На данном маршруте действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров.