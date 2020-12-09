Ростов-на-Дону, 9 декабря 2020, 13:06 — REGNUM В Ростовской области ко Дню Героев Отечества подготовлены конкурсы, выставки, познавательные беседы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 декабря.
Сотрудники дома культуры в Мартыновском районе проведут беседу «Герои Отечества — кто они?». В Зимовниковском районе в онлайн-формате состоятся конкурсы «Звезда» и «Память поколений». Запланирован также час истории «Гордимся славою героев».
ИА REGNUM напоминает, что День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря с 2007 года.