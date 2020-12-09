Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё 15 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Такое же количество смертей от COVID-19 (15) фиксировали в области днём ранее, 8 декабря 2020 года.

В регионе уже зарегистрировано 1148 летальных случаев COVID-19. В целом по России умерли уже 44 718 человек, у которых выявляли инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 49 776 случаев заражения коронавирусом.

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