Актау, Казахстан, , 13:04 — REGNUM Полиция Мангистауской области Казахстана задержала вооруженную группу лиц, состоящих в деструктивном религиозном течении. Об этом сообщили 9 декабря на портале МВД республики Polisia.kz.

Сотрудники подразделения по противодействия экстремизму задержали несколько человек, находящихся в трех автомобилях. При обыске обнаружено три обреза и четыре травматических пистолета.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 2 УК Казахстана (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного и других видов оружия).

Наказание за это преступление предусматривает штраф в размере 2 тыс. месячных расчетных показателей ($13,2 тыс.), или исправительные работы, или привлечение к общественным работам на 600 часов, либо ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы до двух лет.