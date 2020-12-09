Абакан, , 13:03 — REGNUM Верховный совет Хакасии на сессии 9 декабря принял республиканский бюджет на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, предусмотрено списание кредитов на сумму 747 млн рублей, выданных муниципальным образованиям из бюджета Хакасии.

Всего в январе-феврале 2021 года будет списано 99% долга, так как общая сумма задолженности составляет 768 млн рублей.

Сумма долга муниципальных образований по республиканским кредитам формировалась в течение десяти лет, подчеркнули в минфине Хакасии. Задолженность перед бюджетом республики составляет порядка 30% долговой нагрузки муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Хакасии на 2021 год принят в окончательном чтении. Доходы составят 36 млрд 787 млн рублей, расходы — 41 млрд 367 млн рублей, дефицит — более 4 млрд 5 млн рублей.

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