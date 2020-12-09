Пермь, , 13:04 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 28 случаев смерти носителей коронавируса: 15 человек умерли от коронавирусной инфекции, 13 — от сопутствующих заболеваний, сообщает 9 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Число жертв коронавирусной инфекции достигло 772 человек. С начала пандемии в регионе 459 человек, у которых выявлен SARS-CoV-2, скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье в общей сложности выявлено 23 444 случая заражения коронавирусом. Оправились от болезни 17 430 человек.

Стоит отметить, за последние сутки (на 9 декабря) показатель выздоровлений показатель превысил выявленных носителей коронавируса: 403 против 314 человек.

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