Уфа, , 13:05 — REGNUM В жилом районе Инорс в Уфе завершена масштабная реконструкция местных дорог. Об этом 9 декабря сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 9 декабря в этом жилом районе запустили три новых участка дорог по улицам Лесунова, Мушникова и бульвару Баландина. Поэтому теперь в нем есть четыре выезда, а не два, как было раньше.

Хабиров уточнил, что в зимнее время на этих участках осуществляли работы, которые можно производить зимой. «Нет, асфальт в снег не клали», — пошутит он.

Глава региона отметил, что в дальнейшем в Уфе также будут ремонтировать и строить новые участки дорог. При этом эти работы будут производиться по всему городу, а не только в центре.

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