Абуджа, , 13:04 — REGNUM Пожилые люди несут основную тяжесть от отсутствия безопасности на севере Нигерии, вызванного многочисленными нападениями террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на доклад Amnesty International.

Правозащитники сообщили, что пожилых людей регулярно убивают и похищают боевики. Согласно докладу, они также подвергались атакам правительственных войск.

«Когда «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглась в города и деревни, пожилых мужчин и женщин часто убивали, так как они оставались в числе последних, кто бежал, что делает их особенно уязвимыми», — сказала Джоанна Маринер, директор отдела кризисного реагирования Amnesty International.