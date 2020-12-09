Москва, , 12:57 — REGNUM Под эгидой Антитеррористического центра государств — участников СНГ в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) 9−11 декабря проходит международная научно-практическая конференция «Геополитическая картина мира: угрозы и вызовы». На пленарном заседании ректор МГЛУ Ирина Краева выступила с инициативой совместно с Антитеррористическим центром СНГ провести в начале 2021 года международный конкурс студенческих инициатив по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Как она подчеркнула, подрастающее поколение — это ресурс национальной безопасности, гарант поступательного развития общества, поэтому деятельность высших учебных заведений должна быть направлена на формирование личности, не приемлющей идеологию экстремизма и терроризма.

В работе представительной конференции принимают участие Андрей Новиков, руководитель Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств генерал-полковник полиции, Валерий Кожокарь начальник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, генерал-лейтенант полиции, к.ю.н, Геннадий Краско, заместителя начальника государственного учреждения образования «Институт национальной безопасности Республики Беларусь», д.и.н., доцент, Жанат Сайполдаев, первый заместитель Руководителя АТЦ СНГ, полковник (Республика Казахстан), Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, д.и.н, Сергей Небренчин, заместитель директора Центра связей с общественностью и СМИ ТПП РФ, д.и.н., профессор и другие известные общественные деятели, представители науки, эксперты, журналисты, студенты.

По мнению Андрея Новикова, современный международный терроризм превратился в масштабную угрозу для безопасности всего мирового сообщества. Преступления террористического характера, совершаемые на территории государств-участников СНГ, Европы, в Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах, странах Африканского континента, продолжают оставаться серьезным фактором дестабилизации глобальной безопасности. При этом он подчеркнул, что важным аспектом нарастания террористических угроз в последнее десятилетие является активное использование террористическими организациями в преступных целях новейших достижений в области медиа-, IT-, PR — технологий, сложных финансовых, маркетинговых схем.

В угрожаемый период эволюции земной цивилизации феноменом геополитического порядка является не только терроризм, чему во многом способствуют глобальные СМИ и интернет, подчеркнул Сергей Небренчин:

«На наших глазах во многом благодаря массмедиа за короткий срок геополитический ранг приобрела пандемия «Covid19». Пагубные последствия коронавируса уже привели к углублению мирового финансово-экономического кризиса, подрыву основ национальных экономик, ухудшению социально-экономического положения многих жителей планеты. Длительная изоляция вызывает рост антиковидных настроений и массовых протестов, что может в еще большей степени дестабилизировать обстановку в отдельных странах и регионах мира.

Ситуация усугубляется тем, что происходит дальнейшее обострение и углубление неразрешимых противоречий в мире. Прежде всего, между увеличением народонаселения Земли (около 8 млрд) — это с одной стороны, а с другой — ростом потребления ресурсов, деградацией среды обитания, нарастанием природно-климатических, разного рода пандемий и техногенных катаклизмов. Вступление земной цивилизации в угрожаемый период и перед уникальной российской цивилизацией ставит вопрос о выживании и самосохранении в XXI веке».

Как считает Геннадий Краско, дестабилизация обстановки в той или иной стране далеко не всегда достигается исключительно террористическими методами и вооруженными формами борьбы. Если раньше ненасильственная деятельность, сведенная к высказываниям, как правило, не представляла опасности для общества и государства и не могла дестабилизировать внутриполитическую обстановку, то с превращением ненасильственного сопротивления в технологию она стала действенным механизмом экспорта нестабильности по всему миру. Конечная цель «ненасильственных действий», какие бы благие намерения не декларировались, — изменение конституционных основ и внешнее управление государством.

По оценкам Леонида Ивашова, сегодня геополитическое и военное противостояние, угрозы и вызовы перемещаются из географических (суша, море, воздушно-космическая среда) в другие пространства — интеллектуальное, финансовое, кибернетическое. Война обретает гибридный характер, ракетно — ядерное оружие является лишь оружием сдерживания и масштабное его применение практически исключается. На поле интеллектуального сражения в гибридной войне будут применяться новые виды оружия массового поражения: информационно-психологическое, климатическое, кибернетическое, психотронное, вирусологическое и др. Особенностью применения гибридной войны против России является то, что ведется она не только со стороны внешнего противника, так и со стороны «пятой колоны» внутри страны.

На конференции, которая в течение нескольких дней пройдет в рамках пленарных и секционных заседаний, планируется обсудить следующий круг проблем: место России, государств СНГ и международных организаций в геополитической структуре мира; международный имидж современной России; политические проблемы современной России; международный терроризм как глобальная проблема современности; идеология терроризма: механизмы распространения и другие.