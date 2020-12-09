Копейск, Челябинская область, , 12:55 — REGNUM В Копейске Челябинской области найдены нарушения после задымления в пищеблоке школы № 6. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Причиной ЧП стало горение масла на плите. Из здания эвакуировали 37 взрослых и 637 детей. Пожара не допустили. Но после инцидента соответствующие ведомства начали проверки.

По данным прокуратуры, школа имеет контракт с одним из ООО на организацию питания детей и подростков. Это ООО и отвечает за соблюдение требований пожарной безопасности. Но оказалось, что журнал учёта инструктажей с сотрудниками пищеблока по пожарной безопасности отсутствовал, а после инцидента не было проведено внепланового пожарного инструктажа. Решается вопрос о возбуждении административных дел по факту нарушения требований пожарной безопасности.