Пермь, , 12:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 314 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный показатель с конца марта.

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Среди выявленных носителей коронавируса девять детей и 305 взрослых. На лечении в больницах находятся 102 человека, дома под наблюдением медиков — 212 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01. Оба показателя остаются такими же, как и на 8 декабря.

В Прикамье с начала пандемии зафиксировано 23 444 носителя коронавируса. Выздоровели 17 430 человек, в том числе 403 человека за последние сутки. Скончались от коронавирусной инфекции 772 человека.