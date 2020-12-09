Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Вакцину центра «Вектор» в рамках пострегистрационных испытаний получили около одной тысячи человек, сообщила 9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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»Продолжаются клинические пострегистрационные исследования вакцины центра «Вектор», около 1 тыс. человек в рамках этих исследований вакцину уже получили», — сказала Попова на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19.

Она уточнила, что все добровольцы чувствуют себя хорошо, осложнений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в рамках пострегистрационных испытаний уже почти 770 добровольцев в возрасте от 18 лет, включая людей старше 60 лет, получили первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции научного центра «Вектор».

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