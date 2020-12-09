Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки умерли 25 человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 декабря.

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От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались десять женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и 15 мужчин в возрасте от 43 до 85 лет. У всех пациентов с коронавирусной пневмонией диагностировали сопутствующие заболевания.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 1 тыс. 547 жителей Ростовской области.

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