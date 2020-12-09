Минск, , 12:50 — REGNUM Первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич скончался утром 9 декабря в возрасте 84 лет. Об этом 9 декабря сообщает белорусская газета «Наша нива» со ссылкой на сына покойного.

«Утром 9 декабря скончался первый премьер-министр независимой Белоруссии Вячеслав Кебич. Ему было 84 года», — говорится в сообщении и добавляется, что изданию сообщил об этом сын Кебича.

Также уточняется, что 26 ноября бывший белорусский премьер-министр заразился коронавирусом, находясь в больнице. Информация о дате и месте похорон политика не приводится.

Отметим, Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в Воложинской области и закончил Белорусский политехнический институт. Был директором Минского станкостроительного завода им. Кирова, вторым секретарем Минского горкома, а затем обкома Компартии Белоруссии. С 1985—1990 гг. — был заместителем председателя Совета Министров БССР — председателя Госплана БССР. С 1990—1994 годах — председателем Совета Министров БССР и независимой республики Белоруссия и проиграл президентские выборы нынешнему главе государства — Александру Лукашенко, летом 1994 года и затем ушел в отставку.

Также 8 декабря 1991 года совместно со председателем Верховного Совета республики Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.