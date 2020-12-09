Махачкала, , 12:47 — REGNUM Количество зарегистрированных в Дагестане случаев заражения новым коронавирусом, по данным на 12:00 9 декабря, превысило 20 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике, как и днем ранее, выявили 127 носителей инфекции.

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Накануне в Дагестане выздоровели 68 пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии переболели почти 17,8 тыс. заразившихся, или около 88,5% лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в регионе, по официальным данным, 1018 человек с коронавирусом, четверо из них скончались вчера.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря власти Дагестана в рамках борьбы с COVID-19 ввели ряд новых ограничительных мер. В частности, решено запретить проведение новогодних корпоративов и детских утренников в образовательных учреждениях.

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