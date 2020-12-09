Йошкар-Ола, , 12:46 — REGNUM Для детей медиков и соцработников, работающих в «красной» зоне, будет организован бесплатный отдых на базе социально-реабилитационного центра «Журавушка». Об этом заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба правительства республики.

Каждая из оздоровительных смен будет длиться две недели, воспользоваться правом бесплатного отдыха смогут дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Будет организовано пятиразовое питание, медикаментозная терапия, витаминотерапия, фитотерапия, массаж, физиопроцедуры, а также лечебная физкультура. Дети смогут участвовать в образовательных программах в дистанционном формате. Всего оздоровление могут получить до конца текущего года 74 ребенка. В случае продления программы на январь-февраль 2021 года в санатории смогут отдохнуть ещё 148 юных жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября стало известно, что медицинские работники, которые контактируют с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19, получат дополнительную помощь от государства. Согласно проекту распоряжения правительства России, на эти выплаты из резервного фонда планируется направить 10 млрд рублей.

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