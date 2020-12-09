Москва, , 12:51 — REGNUM Жители России лучше других в мире обеспечены бесплатными лекарствами. Об этом 9 декабря заявила заместитель начальника управления контроля здравоохранения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дарья Старых на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия среди прочего обсуждался вопрос преимущества системы возмещения для российского здравоохранения. По словам Старых, ФАС прорабатывала различные методики для реализации этой системы.

«ФАС России был осуществлён сравнительный анализ различных моделей предусматривающих, как и бесплатное получение лекарств так и получение доплат. Все модели показали дефицитность всех вариантов моделей возмещений. Это, во-первых. А во-вторых, получили результаты, что при несущественных различиях финансирования были существенные различия в обеспечении пациентов лекарствами», — рассказала Старых.

При этом представитель ФАС отметила, что нигде в мире нет такого охвата бесплатным обеспечением лекарственными препаратами, как в России.

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