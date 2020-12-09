Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксировано пять случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает 9 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе жертвой заболевания стали 246 человек.

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Оправились от болезни 21 511 пациентов, в том числе 171 — за последние сутки. На сегодняшний день лечение в больницах получают 1226 человек. Из них 381 человек находится в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов, на кислородной поддержке — 655 человек.

Напомним, в Оренбуржье с конца марта выявлено 24 805 случаев заражения коронавирусом.

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