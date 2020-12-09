Киев, , 12:42 — REGNUM На Украине за последнее время в 5−6 раз возросло потребление населением антибиотиков, заявил на брифинге 9 декабря министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник отметил, что люди зачастую начинают принимать антибиотики без назначения врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований.

«Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить только по назначению врача… Еще раз обращаюсь к украинцам: не надо есть антибиотики. Потому что то, что иногда происходит, — это именно то, что вы их едите. Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию антибиотикорезистентности, то есть уменьшению чувствительности возбудителей болезни к лекарственному средству», — сказал Степанов.

При этом он подчеркнул, что ситуация с запасом антибиотиков на Украине сейчас контролируемая.

«Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков», — заявил министр.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря ассоциация производителей лекарств Украины сообщила, что сейчас в стране зафиксирован аномальный рост спроса на антибиотики, который по отдельным категориям вырос в 4−10 раз. Это привело к тому, что некоторые препараты заканчиваются — как в розничной сети, так и в госпитальном секторе, и в оперативном режиме закупить их негде.