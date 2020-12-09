Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области установлен очередной рекорд по суточному приросту числа случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки положительный результат теста получили 372 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 декабря. Накануне сообщалось о 368 носителях инфекции.

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Наибольший прирост новых случаев наблюдается в Ростове-на-Дону (139), Таганроге (21), Волгодонске, Новочеркасске и Сальском районе (по 12), Каменске-Шахтинском (11) и Миллеровском районе (по 11). Более четверти заразившихся коронавирусом — люди старше 66 лет, 4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону за весь период пандемии достигло 43 тыс. 157 человек.

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