Москва, , 12:39 — REGNUM Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию томатов и перцев из Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщили 9 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Запрет вводится с 11 декабря 2020 года. Поводом для введения ограничения стали результаты карантинного фитосанитарного контроля томатов узбекистанского производителя Sunny Land Export.

Сотрудники Россельхознадзора выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата. В отношении этого объекта введена временная фитосанитарная мера.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов и перцев из Ферганской и Навоийской областей Узбекистана. Запрет действует с 26 ноября и с 4 декабря соответственно.