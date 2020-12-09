Москва, , 12:32 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 9 декабря в оперативном штабе Москвы.

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Это на 93 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 26 097 случаев SARS-CoV-2.

Новые носители коронавируса есть во всех регионах Федерации. Среди субъектов лидирующие позиции у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья.

Всего с начала пандемии в России выявили 2 541 199 случаев заражения коронавирусом.