10 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 10:00 — REGNUM В условиях затянувшейся пандемии всё острее встаёт вопрос о поддержании своего тела в форме, а на помощь все чаще приходят «нетрадиционные» спортивные практики, в том числе и видеоигры. Да, большая часть тренажёрных залов снова открыта и предоставляет свободный доступ для всех желающих, однако риск вернуться домой с новым приятелем по имени коронавирус никуда не делся. Так почему бы не воспользоваться имеющимися условиями и временно не превратить свою комнату в пункт по оказанию «похудательной помощи»?

Fitness Boxing 2

Японский гигант Nintendo, знаменитый своими фитнес-играми, в очередной раз пришёл на помощь к засидевшимся на месте геймерам. В декабре 2020 года компания выпустила на Nintendo Switch новый проект от студии Imagineer под названием Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise. Скачивание, установка, первый запуск — и вот я уже оказался по уши втянут в систему до ужаса энергозатратных тренировок под руководством целой команды симпатичных инструкторов.

Что такое Fitness Boxing?

Fitness Boxing 2 — это ритм-игра, заставляющая игрока постоянно двигаться и совершать определённые действия в такт музыке. Если вы знакомы с франшизой Just Dance от Ubisoft, то принцип будет вам максимально понятен. Однако основой нового проекта Nintendo стали не танцы, а бокс: с классическими «двоечками», хуками и апперкотами. Вы подключаете игру к телевизору, берёте в каждую руку по контроллеру Joy-Con (и лучше не забыть о специальных ремешках, иначе контроллеры вскоре начнут летать по всей квартире), встаёте в боксёрскую стойку и начинаете имитировать удары, целясь в экран. При этом важно не только сделать движение быстро и правильно, но и попасть в ритм играющей песни.

Помогать в этой непростой задаче вам будут виртуальные тренеры — команда красивых, мотивирующих и не слишком реалистично нарисованных инструкторов. Выбрать можно одного из девяти представленных персонажей, которые отличаются внешностью, голосом и «манерой подбадривания» — например, мне приглянулся темнокожий гигант Бернардо.

Каждый из инструкторов обладает своей индивидуальностью и особой харизмой Скриншот из игры Fitness Boxing 2

На протяжении всей тренировки ваш персональный инструктор будет находится в центре экрана и давать различные советы по выполнению упражнений. В частности, он будет вслух проговаривать название удара, напоминать правильную технику его выполнения и громко мотивировать вас в течение всего процесса. Он же будет регулировать уровень нагрузки, напоминать о смене стойки и просить вас выполнить разминку/заминку, чтобы не повредить неподготовленные мышцы.

А за выполнение ежедневных тренировок и набранные очки вы будете получать специальные билеты, которые можно потратить во внутриигровом магазине. Правда, кроме одежды для тренера никаких товаров в нём нет — зато инструктору можно изменить не только гардероб, но и цвет глаз, одежды и даже кожи. Правда, вряд ли функция «отбеливания» темнокожих героев будет встречена с энтузиазмом в 2020 году.

В местном магазине можно модно приодеть своего тренера. Новые предметы будут открываться по мере прохождения Скриншот из игры Fitness Boxing 2

Как здесь тренироваться?

В Fitness Boxing 2 есть два основных режима: ежедневная тренировка и свободная тренировка. Первый можно условно назвать местной «сюжетной кампанией» с более традиционной для видеоигр системой прогрессии. Сначала вы заполняете анкету и указываете различные персональные данные (рост, вес, возраст, предпочитаемый режим занятий и т.п.), а после этого виртуальный инструктор подбирает для вас наиболее оптимальную программу тренировок. При этом новые, более сложные упражнения будут открываться по мере прохождения уже существующих этапов, а ваши текущие результаты будут заноситься в специальный календарь. А если вы привыкли держать консоль в док-станции в «режиме ожидания», то можно активировать функцию фитнес-будильника, которая будет регулярно напоминать о тренировках.

Второй режим, в свою очередь, не заставляет тренироваться каждый день и выполнять обязательные упражнения. В нём вы можете самостоятельно выбрать уровень нагрузки, музыкальную композицию и группы мышц, которые будут прорабатываться в процессе. За успешные попадания в ритм и правильное выполнение ударов вы также будете получать бонусные очки и призовые билеты — просто подход к тренировкам станет не таким системным и «научным».

По собственному опыту хочется отметить, что режим ежедневной тренировки куда лучше подходит для знакомства с игрой и работы с собственным телом. По крайней мере, для новичков в этом деле. Постепенное усложнение упражнений и получение доступа к новым видам нагрузки создаёт азартное ощущение, из-за которого пропускать следующую тренировку не хочется — «а вдруг откроется что-то классное?». При этом не нужно лишний раз заморачиваться насчёт плана занятий и выполнения своих личных целей. Вместо этого мы можете просто указать в игре тот вес, к которому стремитесь, и постепенно наблюдать за приближением к заветной цифре.

Настройки текущей тренировки можно изменить в любой момент, если она покажется вам слишком сложной или лёгкой Скриншот из игры Fitness Boxing 2

Всё ли так идеально?

Если рассматривать Fitness Boxing 2 именно как игру, то на свет сразу выползают многочисленные проблемы проекта. Прежде всего это отсутствие контента и достаточной мотивации для его открытия. Суммарно в игре всего 23 композиции, девять тренеров и в лучшем случае пара десятков аксессуаров для них. Всё это можно спокойно открыть за пару недель ежедневных тренировок или за пару дней активных занятий в режиме «свободная тренировка». А что дальше? Можно бесконечно перепроходить уже освоенные этапы, но достаточный интерес к этому будет только у очень целеустремлённого человека, ставящего физические упражнения перед развлекательной составляющей проекта.

При этом даже имеющаяся музыка удивляет однообразием и странным несоответствием тематике игры. Да, в Fitness Boxing 2 множество известных поп-композиций, однако песни Эда Ширана вряд ли подходят дли бокса и методичного избивания экрана комбинациями из хуков и апперкотов. Вероятно, таким образом разработчики постарались сделать проект более доступным для любой возможной аудитории, однако проблему это не решает. Хотя бы две энергичные рок-песни или уже набившая оскомину Eye of the Tiger в подобной игре должны быть.

Игровой процесс Fitness Boxing 2 во всей красе. Скриншот из игры Fitness Boxing 2

Если сравнивать Fitness Boxing 2 с всё тем же Just Dance, то проект Ubisoft определённо выигрывает за счёт предоставляемого разнообразия. Там много песен, много движений, кооператив до восьми игроков и возможность соревноваться по сети. В игре Nintendo, в свою очередь, только выверенный тренировочный процесс и почти никакого развлекательного элемента.

Стоит ли Fitness Boxing своих денег?

Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise — это компактный, увлекательный и простой в использовании тренажёр, с которым справится и ребёнок, и взрослый. Пожалуй, всё же не стоит считать этот проект полноценной видеоигрой ввиду отсутствия многих ключевых для этого вида развлечений элементов. Однако со своей задачей новая разработка студии Imagineer справляется великолепно: она заставит вас двигаться, научит держаться графика и выработает привычку к занятиям спортом. И даже отсутствие русского языка, типичное для проектов Nintendo, здесь не станет препятствием к обретению здорового тела — в Fitness Boxing 2 очень мало текстовых меню, а все имеющиеся элементы интуитивно понятны. Поэтому, если вы ищете способ начать тренировки, но не знаете, как, или стесняетесь/опасаетесь ходить в тренажёрный зал, то такой бокс совершенно точно придётся вам по душе.

У игры довольно компактное меню, в котором невозможно запутаться или потеряться Скриншот из игры Fitness Boxing 2

Читайте ранее в этом сюжете: Empire of Sin: самая скучная и толерантная игра про гангстеров