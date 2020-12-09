Москва, , 12:33 — REGNUM Причины, по которым в России третий месяц подряд наблюдается рост продаж новых автомобилей, сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский в интервью «Известиям».

Так, по мнению Каменского, жители России торопятся приобрести новые автомобили, пока цены на них не выросли ещё больше.

«Дефицит также подогревает интерес клиентов — они спешат приобрести интересующие модели, пока они в наличии», — добавил он.

Ранее председатель Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель отметил, что «начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж».

Напомним, по данным АЕБ, в ноябре 2020 года продажи автомобилей в России выросли на 5,9% по сравнению с ноябрем 2019 года. Всего в стране было продано 157 580 новых машин.

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