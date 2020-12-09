Москва, , 12:30 — REGNUM Руководство Росгвардии регулярно требует от рядового состава корректного и вежливого обращения к журналистам, а также создания условий для выполнения работниками СМИ своих обязанностей. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой на расширенном заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связям.

«Хочу вас заверить, что руководство ведомства постоянно обращает внимание и требует от солдат и офицеров корректного и вежливого обращения к журналистам, создания условий для выполнения ими профессиональных обязанностей. Мы готовы к диалогу, конструктивному, откровенному и честному», — сказал Плохой.

По его словам, правоохранительные органы и журналисты имеют общую цель в виде стабильного развития общества и безопасности граждан: «Мы очень уважительно относимся к журналистской деятельности и поверьте, крайне заинтересованы в объективном и честном освещении всех происходящих событий, в том числе, касающихся нашей структуры».

Комитет Госдумы обсуждал законопроект о требованиях к работе журналистов в ходе освещения митингов и публичных акций.

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