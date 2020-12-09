Ульяновск, , 12:43 — REGNUM В Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 30 017 человек. За минувший день положительные тесты на коронавирус получили еще 284 человека. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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За сутки 311 пациентов выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдения побороли вирус 26 702 заболевших. Скончались на сегодняшний день 395 человек. За сутки врачам удалось не допустить гибели инфицированных пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в начале 2021 года в России существует вероятность того, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Такое развитие событий возможно в том случае, если население будет соблюдать ограничительные меры, в том числе не игнорировать использование средств гигиены, соблюдать социальную дистанцию.

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