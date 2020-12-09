Москва, 9 декабря 2020, 12:25 — REGNUM В Москве проходят проверка информации об утечке персональных данных пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 9 декабря сообщает оперативный штаб столицы.
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По данным штаба, московские власти «проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом».
Результаты проверки планируют объявить дополнительно.