Махачкала, , 12:24 — REGNUM Уголовное дело об убийстве возбудили в Дагестане в связи с обнаружением тела местного жителя Виталия Гасанова — родного брата руководителя администрации главы и правительства республики Алексея Гасанова. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 4 декабря 57-летний Виталий Гасанов вышел из дачного участка в поселке Кривая Балка в пригороде Махачкалы и пропал. Его тело с ножевым ранением в области грудной клетки сотрудники полиции нашли 8 декабря в пойме реки.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Гасанов был назначен руководителем администрации главы и правительства Дагестана 10 ноября 2020 года. Перед этим он в разные годы был министром образования и науки республики, министром по национальной политике региона, советником главы субъекта, а также помощником полпреда президента России в СКФО и главным федеральным инспектором по Дагестану аппарата полпредства в СКФО.

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