Сеул, 9 декабря 2020, 12:23 — REGNUM Новую, шестую по счету вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы подтвердили власти Южной Кореи. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.
По информации ведомства, приводимой ТАСС, вирус штамма H5N8 был обнаружен на утиной ферме в городе Начжу в юго-западной южнокорейской провинции Чолла-Намдо.
При этом, как считают эксперты, вирус птичьего гриппа распространяется по стране с дикими перелетными птицами.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на птицеводческой ферме на юго-западе Франции были обнаружены случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N8.