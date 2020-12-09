Москва, 9 декабря 2020, 12:19 — REGNUM Известный российский и советский актёр Александр Ширвиндт выписан из больницы. Об этом РИА Новости заявил директор Театра сатиры Мамед Агаев.
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«Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили и выходят к машине, чтобы ехать домой», — сказал Агаев.
По его словам, дома Ширвиндт и его супруга будут находиться на карантине, «как полагается».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Ширвиндт и его супруга были госпитализированы с COVID-19. У актёра болезнь протекала в лёгкой форме, у его жены — бессимптомно.
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