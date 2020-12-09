Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM Власти Нур-Султана планируют разрешить крупным торговым сетям перейти на круглосуточный режим работы в преддверии Нового года. Об этом заявил аким (глава) города Алтай Кульгинов на брифинге.

По его словам, столпотворение жителей столицы Казахстана в магазинах может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Градоначальник считает, что круглосуточный режим работы магазинов позволит разгрузить очереди и снизить риск заражения коронавирусом.

Кульгинов уточнил, что этот вопрос обсуждается с санитарными врачами и торговыми центрами. Он добавил, что Нур-Султан пока не планируется закрывать на карантин.

Напомним, в настоящее время торгово-развлекательные центры Нур-Султана не работают по воскресеньям. По состоянию на 9 декабря в Казахстане выявили 138 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 16,6 тыс. — в Нур-Султане.