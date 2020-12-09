Челябинск, , 12:14 — REGNUM В Челябинской области за сутки зафиксировали смерть сразу 14 пациентов с коронавирусом. Эти данные 9 декабря приводит оперштаб.

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От COVID-19 скончались восемь человек. Среди них трое мужчин 52, 62 и 67 лет и три женщины в возрасте 82 лет, а также 59-летняя и 84-летняя женщины.

От других причин из жизни ушли шесть человек. Среди них 79-летний мужчина, а также 56-летняя, 60-летняя, 70-летняя, 73-летняя и 86-летняя женщины. У пятерых из шести был сахарный диабет.