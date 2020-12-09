Нижний Новгород, , 12:12 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 720 614 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 366,5 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором. Однако в декабре объем тестирования неуклонно снижается по сравнению с ноябрьскими данными.

За минувшие сутки обследован на коронавирус 7101 нижегородец. Накануне тесты сдали 9523 жителя региона. В ноябре максимальное количество тестов за сутки превышало 18 тыс. исследований.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1304 человек.

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