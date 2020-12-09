Барнаул, , 12:11 — REGNUM Проветривание является одним из самых эффективных способов профилактики любой респираторной вирусной инфекции, в том числе и коронавирусной. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова врача-иммунолога, специалиста по опасным инфекциям Владислава Жемчугова, он пояснил:

«Постоянное проветривание за счет притока все новых объемов свежего воздуха значительно снижает концентрацию вируса в помещении, а значит, и вероятность заражения. В замкнутом помещении, где находится вирусовыделитель, концентрация вируса постепенно растет, и в итоге достигается инфицирующая доза. Проветривание препятствует достижению инфицирующей дозы. Вирус в помещении все равно останется, но его концентрация будет недостаточной, чтобы вызвать болезнь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что хорошая вентиляция замкнутых пространств снижает риск заражения коронавирусом, информировал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В интервью радиостанции Sputnik он также посоветовал чаще проветривать помещения дома и на работе, а также — делать влажную уборку.

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