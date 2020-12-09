Барнаул, 9 декабря 2020, 12:11 — REGNUM Проветривание является одним из самых эффективных способов профилактики любой респираторной вирусной инфекции, в том числе и коронавирусной. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова врача-иммунолога, специалиста по опасным инфекциям Владислава Жемчугова, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что хорошая вентиляция замкнутых пространств снижает риск заражения коронавирусом, информировал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В интервью радиостанции Sputnik он также посоветовал чаще проветривать помещения дома и на работе, а также — делать влажную уборку.
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