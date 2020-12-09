Красноярск, , 12:11 — REGNUM По состоянию на 9 декабря в Красноярском крае подтверждено 39 237 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 340 носителей коронавируса. Выздоровели 377 человек. Общее количество выздоровевших — 31 782 человека.

В крае проведено 1 876 389 тестов на коронавирус (+12 267 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Красноярском крае выявили 337 носителей SARS-CoV-2.

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