Стокгольм, , 12:13 — REGNUM Правительство Швеции внесло на рассмотрение в Риксдаг законопроект о расширении своих полномочий в условиях пандемии коронавируса. Если уровень заражения коронавирусом в стране будет расти, правительство хочет иметь возможность полностью прекратить или ограничить деятельность предприятий, кафе, магазинов, ресторанов. В случае одобрения законопроекта парламентариями у исполнительной власти также появится возможность ограничивать число людей, находящихся в общественных местах. Об этом сообщила газета Expressen.

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«Это могут быть, например, улицы, площади, парки и магазины. В крайнем случае, если принятых мер по инфекционном контролю недостаточно, то можно будет принять решение об их закрытии, чтобы предотвратить скопление людей», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Согласно предложению правительства, новый закон о пандемии вступит в силу 15 марта следующего года и будет действовать чуть больше года. Закон будет имплементирован на основе «Закона о противодействии распространению инфекционным заболеваниям» и «Закону об общественном порядке».

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