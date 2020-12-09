Казань, , 12:13 — REGNUM В Татарии, по информации на 9 декабря, коронавирусную инфекцию выявили у 11 137 человек, за сутки заболели еще 89 жителей. Минувшим днем были инфицированы 90 человек. Всего выздоровели 9 737 пациентов, за сутки — 95 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 155 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали 15 пациентов, 74 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 39 человек, 16 пациентов — от 60 до 70 лет, 15 — от 50 до 60 лет, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 53 инфицированных, трое — в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 26 190 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 541 199.

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