Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Еще 385 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 8 декабря 2020 года в области регистрировали 382 человек, у которых обнаружили вирус SARS-CoV-2. Теперь в регионе зафиксировано 49 776 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (187 носителей), Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Кушвы, Краснотурьинска, Невьянска, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал провести новогодние праздники дома из-за эпидемиологической ситуации.

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