Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM За рубежом проявляется большой интерес к российским вакцинам от коронавируса. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Интерес высокий [к российским вакцинам от COVID-19], и я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами — главными санитарными врачами, государственными санитарными врачами различных стран», — сказала Попова.

По её словам, в ходе каждой такой встречи звучит вопрос о российских вакцинах, что свидетельствует о том, что «интерес очень большой».