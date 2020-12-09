Омск, , 12:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области, по официальным данным, жертвами COVID-19 стали 704 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 24 759 носителей коронавируса. За сутки 8 декабря от COVID-19 также скончались восемь омичей.

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