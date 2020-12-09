Москва, , 12:04 — REGNUM Сделать предпраздничный день 31 декабря выходным решили власти в 16 регионах России, передаёт 9 декабря телеканал «Россия 24».

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Начнут новогодние каникулы на день раньше Белгородская, Костромская, Владимирская, Орловская, Курская, Рязанская, Томская, Волгоградская, Мурманская и Вологодская области, Камчатский и Ставропольский края, Татария, Чувашия, Крым и Севастополь.

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Точно будут работать 31 декабря Ленинградская и Псковская области. Несколько регионов изучают мнение жителей и проводят опросы. По их результатам будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в тех регионах России, где 31 декабря объявлен выходным днем, его придется отработать в субботу, 26 декабря.

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