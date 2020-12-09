Нижний Новгород, , 12:04 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 декабря выявили 494 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 482 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 58 837 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в регионе выписаны 443 человека, всего выздоровели с начала пандемии 52 555 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1304 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось также о 14 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7647 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 854 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился и составляет 19% по состоянию на утро 9 декабря.