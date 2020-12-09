Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В России зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

»На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения [случаев повторного заражения коронавирусом] в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах», — сказала Попова.

По её словам, подобные случаи были всегда у людей со слабым иммунитетом, «но это уникальные случаи, их единицы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России началась вакцинация населения от коронавируса. Приоритетное право на вакцинацию получили учителя и медики.