Саранск, , 12:00 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 9 декабря выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 551 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 77 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9375 жителей Мордовии. 69 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев не регистрировалось. Накануне скончался один житель региона.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2107 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 8 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2147 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1739 человек.