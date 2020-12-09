Калуга, , 12:10 — REGNUM Шинный завод Continental безвозмездно передал 260 шин в автопарк Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калужской области. Шины Matador MPS-125 Variant предназначены для автомобилей скорой медпомощи. Об этом 9 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Континентал Калуга» Анатолий Антипов.

Чтобы поддержать добровольцев, завод Continental передал 200 тысяч рублей в калужский фонд «Волонтеры — детям». Его подопечные — дети без попечения родителей, с тяжелыми болезнями и особенностями развития, попавшие в трудную жизненную ситуацию — нуждаются в постоянной помощи, внимании и заботе волонтеров. Средства были направлены на реализацию программы «Центр комплексной помощи детям и подросткам с ментальными и прочими нарушениями развития в Калужской области» для закупки оборудования для студий игровой терапии и сенсомоторной коррекции.

«2020-й год стал проверкой для прочность не только для бизнеса, но и для общества. Врачи и волонтеры — это люди, которые ежедневно доказывают, что даже в сложной ситуации важно следовать профессиональному и человеческому долгу. В этой связи мы благодарны каждому медицинскому работнику, каждому сотруднику и добровольцу за самоотверженность и смелость и рады оказать помощь тем, кто помогает», — сказал Антипов.

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