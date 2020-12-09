Уфа, 9 декабря 2020, 11:58 — REGNUM 148 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба главы республики.
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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 15 560 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 12 702 человека, включая 162 человека за минувшие 24 часа.
Отмечается, что в больницах продолжают лечение 618 пациентов, а 2146 человек лечатся на дому.
Сообщается, что за минувшие сутки в регионе была зарегистрирована смерть одного пациента с COVID-19. Всего в республике умерли 94 таких пациента.
Ранее ИА REGNUM сообщало том, что, согласно данным на 8 декабря, в регионе было выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.
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