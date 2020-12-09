Москва, 9 декабря 2020, 11:56 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 26 190 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 541 199.
Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 559 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 44 718.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 007 792 человека вылечились от нового заболевания, 26 266 из которых — за прошедшие сутки.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 26 097 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.