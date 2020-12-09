Омск, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 243 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в областном оперштабе.

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Всего с начала пандемии в Омской области подтверждено 24 759 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 16 109 человек, в том числе 146 — за последние сутки.

В регионе проведено 814 032 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Омской области был выявлен 241 носитель коронавируса.

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