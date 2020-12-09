Москва, , 11:53 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин считает возможным «взрывной спрос» на отечественные вакцины от COVID-19.

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«Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — отметил премьер-министр на форуме «Сделано в России — 2020» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России. Препарат получил название «Спутник V».

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